Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 15 de julio de 2024, p. 33

La alcaldía de Tlalpan desaprobó el derribo de más de 150 árboles para la construcción de un nuevo juego en Six Flags, que privilegia el interés económico por encima del patrimonio ambiental de la ciudad; y se manifestó en contra de la consulta vecinal que la Secretaría de Medio Ambiente y el mismo parque realizan desde el sábado.

El proyecto presentado por el parque de diversiones omite informar sobre el impacto real y su dimensión exacta en la recarga del acuífero, donde se infiltra el agua de lluvia de los bosques de la demarcación, y las afectaciones a la flora y fauna endémica de la zona.

Se está privilegiando el interés económico por encima del bien superior de la comunidad de Tlalpan y el patrimonio ambiental de la capital del país, en aras de avalar un proyecto que no piensa en el futuro de la gente, argumentó.

Ante ello, exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y a Six Flags a reconsiderar el proyecto del juego que se pretende instalar y elegir uno acorde con las condiciones ambientales y extensiones que tiene autorizado el citado parque.

La consulta que llevan a cabo y que concluirá el martes es parcial, no informa claramente, pero sobre todo no pregunta si los tlalpenses están dispuestos a perder una parte del bosque, pues la restitución de árboles no es suficiente.