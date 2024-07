Laura Gómez Flores

Personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocó sellos de suspensión de actividades en el desarrollo habitacional de lujo que se construye en la calle Ámsterdam 232 por no contar con manifestación de obra y publicitación vecinal.

Vecinos de la colonia Hipódromo y activistas lamentaron que no se haya clausurado el predio, pese a que cuenta con 15 pisos, el triple de los permitidos por el Programa Parcial de Desarrollo, y debería proceder la demolición inmediata de los niveles extras.

Desde hace años se han ingresado escritos en las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Medio Ambiente, en el Invea, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc y la Comisión para la Reconstrucción, y ninguna instancia ha actuado, afirmaron.

Raquel Nava, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) Hipódromo I, señaló que, al contrario, dejaron crecer este proyecto en uno de los 40 inmuebles en la colonia que resultaron dañados por los sismos de 2017.

Por ello se ha solicitado que se investigue a los servidores o ex servidores públicos que no frenaron este desarrollo, que ha quedado a medias, y se les sancione porque no hicieron respetar el número de niveles permitidos, que es sólo de cinco , expresó.