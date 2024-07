“Yo también soy una de las que está ahí propuesta, y lo que vamos a tratar con el grupo parlamentario es llegar a un acuerdo para no ir a un asunto de votación. Nosotros traemos mayoría, casi tenemos 20 diputados de este lado, y de aquel están nueve; también de ese lado están los que quieren ser desde vicecoordinadores hasta coordinadores.

En entrevista por separado, Ávila aseguró que Romo no jugó un papel muy bien en el asunto de la Miguel Hidalgo; salió muy mal; le ganó a (Gabriela) Salido por poco porcentaje, ni siquiera contundentemente, y trae diferencias con algunos diputados de algunas relaciones que tuvieron antes , por lo que consideró que ella ofrece sacar adelante las iniciativas más importantes para el próximo trienio, siempre tomando en cuenta a todos los compañeros.

En entrevista, los dos primeros confirmaron que participarán en el proceso, mientras Núñez no se descartó para el puesto, aunque informó que tiene invitación para participar en el gobierno federal de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Pero no se trata de eso, se trata de consensuar y salir en un asunto de unidad , dijo Ávila, quien destacó que su plus es su compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación.

No pelearé con nadie

En tanto, Romo dijo que no se peleará con nadie, pues es una decisión que debe incluir a la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada. Destacó que a diferencia del resto, él ofrece experiencia como legislador, como ex alcalde y ex funcionario público.

Sí tengo interés de ser considerado, pero tengo claro que en la izquierda hay una nueva jefa política y hay que pedirle su opinión: ¿qué estilo de bancada quiere que la acompañe?, ¿quiere alguien que solamente administre la fuerza mayoritaria?, ¿o quiere que le ayude, que crezca, que debata, que colabore y que sea el propio Congreso y su fracción un espacio que le permita lucir la política pública de su gobierno?

Manifestó que no es ingenuo, y si Brugada considera que debe ser un perfil distinto al de él, yo lo o la voy a apoyar .

Si bien se ha manejado el nombre de Pablo Trejo, dentro de Morena lo consideran el de menor posibilidad para encabezar la coordinación, sobre todo por sus antecedentes de cercanía con el Partido Acción Nacional.