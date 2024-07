C

uando los políticos estadunidenses hablan de alivio migratorio, quieren decir que no se trata de una solución, es una componenda para reducir el rigor de las leyes migratorias que afectan a los migrantes, pero también a sus ciudadanos. Peor es nada. Insistir en una reforma migratoria integral es una tecla que no hay que dejar de tocar, pero los tiempos no están para ser optimistas.

También la califican como una puerta de esperanza para acceder a una regularización, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. El primero y el más importante, no haber tenido problemas considerados graves con la justicia y no más de tres problemas menores. En segundo lugar, tener más de 10 años de residencia en el país, lo que es el doble de lo que se exigía en otros programas.

La propuesta de Biden, Parole in place , propiamente una acción ejecutiva que no pasa por el Congreso, tiene un trasfondo político electoral y, muy posiblemente, responda a un compromiso con México.

Para Joe Biden, el asunto migratorio resulta crucial en estas elecciones y plantea un camino diferente a la propuestas xenófobas y antinmigrantes de Donald Trump. Con estas medidas pretende recuperar al voto latino, que tiene relación o vinculación directa, o indirecta, con migrantes indocumentados.

La primera propuesta se refiere a los migrantes indocumentados que están casados con un ciudadano y que no han podido regularizar su situación porque los obligan a hacer el trámite fuera del país. La estimación que se ha realizado sobre esta población implicaría a medio millón de personas. Obviamente éstas no pueden votar, pero sí sus familiares, por lo que podemos decir que la medida beneficiaría hipotéticamente a medio millón de cónyuges y de manera indirecta a otro millón, o más, de familiares, ya sean hijos u otro tipo de parientes.

La segunda propuesta tiene que ver con los llamados dreamers, migrantes que llegaron de niños y que se acogieron al programa DACA que implementó Obama y que pudieron estudiar una carrera y son profesionales. Ellos podrían acceder a la residencia si cumplen además los otros requisitos estipulados. Una medida restringida, pero también oportunista, de utilizar el capital humano ya formado, darle más posibilidades de integrarse y aprovecharlos.

Al respecto, Trump ya se subió al tren y ofrece dar residencia a todos los extranjeros que se hayan graduado en una universidad de su país. “Lo que quiero hacer, y lo que haré es que si te gradúas en una universidad, creo que deberías obtener automáticamente, como parte de tu diploma, una green card para poder permanecer en este país”. Piratería de profesionales en descampado, habrá que ver qué país otorga becas para estudiar en Estados Unidos.