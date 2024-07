Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 14 de julio de 2024, p. 11

El campesino Gerónimo Chávez Patlán entró al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impresionado por su belleza y por los murales de José Clemente Orozco. A sus 71 años, era la primera vez que visitaba la capital y estaba ilusionado. Después de 35 años de batalla legal, esperaba que el máximo tribunal resolviera un amparo a favor de su comunidad y la tenencia de la tierra en San Carlos, Nuevo Guaymas, con más de 100 familias afectadas por el despojo del asentamiento humano El Renacimiento.

“¿Cuál fue mi sorpresa? Le dieron la razón al juez federal corrupto con el que hemos perdido todos los juicios, porque no tenemos dinero para darle. Somos pobres. Esa Suprema no protege a los pobres, protege a los ricos”.

Indignado continúa: “María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez, secretaria del ministro Alberto Pérez Dayán, me dijo: ‘¿por qué no vinieron antes? Les hubiera ido mejor’. Yo le contesté: ‘¿cómo vamos a venir desde Sonora si no tenemos dinero? Yo vine en camión con la cooperacha que juntamos. Llegué en la madrugada’. Ella dijo en seco: ‘Pues ya ni modo, ya lo pasé al pleno y ya se confirmó la sentencia del tribunal agrario’”.

Y es que la sentencia del 22 de octubre de 2013 dictada por el Tribunal en el recurso de revisión 337/2013-35 derivado del juicio agrario 719/2008 y su acumulado 928/2008, es para Gerónimo ilegal:

Con los amparos queríamos que nos restituyeran el terreno y las casas donde estábamos asentados. Dijeron que no pueden quitarle al ejido porque ellos son los propietarios. Ellos no compraron. El gobierno se los regaló. Cuando el gobierno expropió, fue a nosotros, los propietarios. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pueden hacer lo mismo. Ellos lo que querían era quitarnos nuestras tierras y venderlas al mejor postor. Me quitaron mi casa, mi tierra y ahora vivo en una casa de renta, no es justo.

Añade: La única solución es la expropiación, porque eso dice la Constitución, que un asentamiento humano se debe respetar. Primero nos expropiaron a nosotros en 1970 por orden presidencial, ahora expropien las 12 hectáreas que nos pertenecen, más un espacio para construir la escuela y el campo deportivo, en total, necesitamos sólo 20 hectáreas, casi nada para las 2 mil 200 hectáreas que ellos quitaron a los campesinos .

Antes de retirarse decepcionado, Gerónimo les recordó que en la SCJN no hacían honor al lema de José María Morelos y Pavón: “‘Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario’. Este lema, ustedes ni lo conocen ni lo ponen en práctica”.

El despojo

Hace 53 años, Gerónimo y su hermano David Chávez Patlán fundaron el asentamiento humano El Renacimiento en el ejido 13 de Julio, ubicado en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. Las tierras no aptas para el cultivo sirvieron para que más de 100 familias construyeran sus humildes viviendas con mucho esfuerzo y emprendieran comercios para sobrevivir. Se encargaron de llevar agua, luz e incluso Internet.

Eran 17 mil hectáreas propiedad de los señores Mascareñas , pero en 1970 el gobierno federal dotó de propiedad al nuevo ejido Buenos Aires y expropió las tierras para formar una organización encabezada por la familia Nápoles. Pero el comisariado ejidal nunca sembró nada, al contrario, fue dividiendo las miles de hectáreas en parcelas de 500 a mil 500 metros cuadrados para venderlas a estadunidenses y nacionales a precios en dólares.

Las playas de San Carlos son las más hermosas del estado y por consiguiente muy pronto el territorio se volvió el objeto del deseo de especuladores y acumuladores de riqueza. Y las tierras ejidales y comunales que tenían un régimen de propiedad social se siguen vendiendo al mejor postor.

Los antiguos propietarios fueron desalojados de sus casas y tierras. Y se quedaron en la calle: Este es un problema social creado por el gobierno, porque cuando dotó de tierras al ejido Buenos Aires ya existía el asentamiento humano El Renacimiento y el presidente omitió sacar una resolución regularizando el asentamiento , dice en entrevista el abogado del caso, Manuel Loya Valverde.