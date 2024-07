Fabiola Martínez

Domingo 14 de julio de 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) hará un análisis amplio de la reforma a los documentos básicos del PRI y, como en otros casos, va a resolver en términos de los precedentes, pero eso no quiere decir que vaya a intervenir sobre el contenido democrático o no , dijo Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Frente a una decisión que el órgano electoral tomará en los próximos 30 días, subrayó que no será discrecional, sino que se llevará a cabo a partir de lo que marcan la Constitución y las leyes.

Al preguntarle por la ampliación de periodos en las dirigencias de otros partidos, aprobada con el argumento de que no era deseable que éstos entraran a una confrontación en pleno proceso electoral, el consejero Espadas puntualizó: “No son casos aislados, hay antecedentes. A mí me parece, en general, no sólo en estos cambios, que el INE ha tenido una gran actitud para decisiones de autoridad en los partidos y a la inversa de lo que ha ocurrido en otros aspectos; por ejemplo, las cuotas para grupos vulnerables, en cuanto a la vida interna de los partidos, el INE es demasiado laxo (frente a) decisiones autoritarias en general.

Por ejemplo, en conceder el derecho a los partidos a modificar sus documentos básicos en los consejos y no en congresos o asamblea.

La tarea del INE se encuentra delimitada. Primero, la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y luego la comisión en la materia analizarán los documentos que presente el tricolor, a fin de generar un proyecto que sea votado en el consejo general del instituto.