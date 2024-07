Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 14 de julio de 2024, p. 9

En su afán por continuar a toda costa al frente del PRI, Alejandro Moreno no duda en pasar por encima de la autoridad electoral, como lo hizo en la convocatoria para renovar la dirigencia partidista, que emitió el Consejo Político Nacional casi en lo oscurito , el viernes pasado, con la finalidad de que no pudiéramos impugnarla, pero aun así lo haremos , asentó la ex presidenta del tricolor Dulce María Sauri Riancho.

En el artículo 34 de esa convocatoria, explicó, se incluyó el reciente cambio a los estatutos que permite la relección del presidente y la secretaria general hasta por tres periodos, lo que significa que “ignoran olímpicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deben avalar toda modificación a los documentos básicos de los partidos y sobre todo en este caso en que hay impugnaciones.

Creí que no podría ver más barbaridades, pero Moreno reta al INE y sigue adelante con sus ilegalidades, en una audacia explicable sólo por la ambición de seguir como presidente del partido , agregó.

Lo grave, subrayó, es que están dando por válidas reformas que todavía no han pasado por el INE y menos por el tribunal electoral, para ir a la relección de inmediato.

Expuso que cualquier reforma estatutaria o a otros documentos básicos de los partidos políticos tiene que ser revisada por ese instituto para ver que se apeguen a la Constitución y a la legislación electoral.