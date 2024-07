De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 14 de julio de 2024, p. 3

Líderes de diferentes países y distintas tendencias políticas mostraron su solidaridad y apoyo a Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, tras lo que se investiga como un intento de asesinato que sufrió durante un acto de campaña en Pensilvania.

Desde los ultraderechistas Giorgia Meloni y Viktor Orbán, primeros ministros de Italia y Hungría, o el presidente argentino Javier Milei, hasta los mandatarios izquierdistas de Cuba, Venezuela y Brasil, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva, entre muchos otros, condenaron la agresión.

Estoy consternado por las impactantes escenas del mitin del presidente Trump y le enviamos a él y a su familia nuestros mejores deseos. La violencia política bajo cualquier forma no tiene cabida en nuestras sociedades y mis pensamientos están con todas las víctimas de este ataque , expresó el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, en su cuenta de X.

“A él va mi solidaridad –escribió Meloni en redes sociales– mis mejores deseos de pronta recuperación, con la esperanza de que en los próximos meses de campaña electoral prevalezca el diálogo y la responsabilidad sobre el odio y la violencia.”

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, le expresó su solidaridad: Me asquea el tiroteo contra el ex presidente Trump. No se puede exagerar: la violencia política nunca es aceptable .

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, manifestó: debemos mantenernos firmes contra cualquier forma de violencia que desafíe a la democracia .