Algunos republicanos acusaron a Biden de preparar el terreno para el tiroteo contra Trump citando su retórica en campaña contra el ex presidente. El senador por Ohio, JD Vance, publicó en X que el incidente de hoy no fue algo aislado. La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario que debe ser detenido a cualquier costo. Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump .

El congresista de Georgia, Mike Collins, publicó en la misma red social que Biden dio la orden al afirmar, el pasado 7 de julio, ya basta de hablar del debate, es hora de poner a Trump en una diana .

Testigo reporta varios disparos

Un testigo, Ron Moose, relató: Oí unos cuatro disparos y vi cómo la multitud se agachaba y luego Trump se agachó también muy rápido. Entonces el Servicio Secreto saltó y lo protegió tan pronto como pudo. Estamos hablando de que en menos de un segundo estaban todos protegiéndolo .

Moose añadió que vio a un hombre corriendo y siendo perseguido por agentes con uniformes militares. Indicó que oyó más disparos, pero que no estaba seguro de quién los había efectuado, y para entonces se habían instalado francotiradores en el tejado de un almacén situado detrás del escenario.

Tras el episodio, el lugar estaba abandonado, con sillas volcadas y cinta policial amarilla alrededor del escenario. Un helicóptero sobrevolaba la zona y las fuerzas del orden caminaban por ella.

Piden terminar con la violencia política

No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo , apuntó Biden y sentenció que todo el mundo debe condenarlo , al destacar que fue informado a fondo sobre el asunto. Antes agradeció en un mensaje en X al Servicio Secreto por poner a salvo al magnate y afirmó que se alegraba de que Trump estuviera bien.

La campaña de Biden suspendió sus anuncios de televisión por lo ocurrido, según un responsable de la contienda electoral.

El ex presidente Barack Obama publicó en redes sociales que no hay lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el ex presidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para renovar nuestro compromiso con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación .

El ex mandatario Bill Clinton indicó: la violencia no tiene cabida en Estados Unidos, especialmente en nuestro proceso político. Hillary y yo estamos agradecidos de que el ex presidente Trump se encuentre a salvo, con el corazón roto por todos los afectados por el ataque en el mitin de hoy en Pensilvania y agradecidos por la rápida actuación del Servicio Secreto .

Este tipo de violencia no tiene cabida en nuestra nación. Todos debemos condenar este acto abominable y poner de nuestra parte para garantizar que no conduzca a más violencia , afirmó la vicepresidenta Kamala Harris.

Como alguien cuya familia ha sido víctima de la violencia política, sé de primera mano que la violencia política de cualquier tipo no tiene cabida en nuestra sociedad. Doy gracias a Dios de que el ex presidente Trump esté a salvo , publicó en X la ex presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, expuso en un comunicado en X que la violencia dirigida contra cualquier partido o líder político es absolutamente inaceptable. No tiene cabida en Pensilvania ni en Estados Unidos .

Al cierre de la presente edición la Agencia Federal de Investigación (FBI) ofreció una conferencia de prensa en la cual informó que está cerca de identificar al atacante. Todavía es una escena del crimen activa , dijo Kevin Rojek, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh.