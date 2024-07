Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 14 de julio de 2024, p. 20

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Con una ceremonia cívica, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) comenzó ayer al proceso de elecciones extraordinarias en los municipios de Pantelhó, Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal, en los que se suspendieron las votaciones del 2 de junio por la violencia.

La consejera presidenta provisional, María Magdalena Vila Domínguez, afirmó que el IEPC se encuentra listo para asumir el reto que implica cumplir con las obligaciones de organizar los comicios que le son inherentes y son su razón de ser como órgano constitucional .

Consideró que no es lo correcto y menos aún por causas de violencia, actos de intolerancia, falta de consensos y de cultura democrática , que no se realicen las votaciones, ya que son aspectos que ponen de manifiesto que no se ha cumplido como autoridades y como sociedad con la parte que les compete .

El IEPC refirió que el proceso extraordinario se desarrollará en 44 días y se imprimirán un total de 47 mil 832 boletas electorales para los tres municipios, donde 44 mil 616 ciudadanas y ciudadanos tendrán la oportunidad y derecho de ejercer su sufragio en 79 casillas y podrán elegir de entre las diversas opciones que se le presenten, los 27 cargos que estarán en contienda.