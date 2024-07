Jorge Caballero

Domingo 14 de julio de 2024, p. 6

El pasado viernes se lanzó a nivel mundial Mind Games. La Ultimate Collection, un conjunto de ediciones de la cuarta producción como solista del ex Beatle John Lennon, entre las que se encuentra la Caja de Luxe con ocho discos que incluye nuevas combinaciones estéreo remezcladas y remasterizadas; elementos y mixturas elementales; tomas destacadas; mezclas de estudio sin procesar y The Evolutionary Documentary es un montaje de audio único pista por pista que detalla la evolución de cada canción desde la demostración hasta la grabación maestra a través de muestras, ensayos, tomas descartadas, exploración multipista y conversaciones de estudio.

Para celebrar el lanzamiento en la Ciudad de México se realizó una sesión de escucha en las instalaciones de Universal Music, donde los organizadores calificaron como un momento mágico porque es el único estudio en Latinoamérica que cuenta con el sistema de sonido Dolby Atmos, cuya particularidad es distribuir cada elemento musical por las bocinas. Como Lennon lo ideó, pues es el primer disco que también produjo. Se escucha más clara su voz, que siempre trató de ocultarla porque nos decía que no le gustaba , informaron los organizadores.

Grabado originalmente en 1973, Mind Games está anclado en el alegre himno de paz y amor que atravesaba Lennon. Es un álbum fundamental e intensamente personal, que en su tiempo fue maltratado por los críticos pero que ahora sabemos que se adelantó a su tiempo. Fue un disco incomprendido , opinaron los especialistas de Universal Music.

También agregaron que Mind Games “es un disco sorprendentemente bien escrito y grabado durante una época tumultuosa en la vida de la leyenda del rock. En 1973, a la edad de 33 años, John se encontró en medio de una agitación personal y política. Una batalla de años de deportación con la inmigración estadunidense continuó mientras su campaña anti-Nixon de alto perfil, su activismo contra la guerra de Vietnam, así como los mensajes abiertamente políticos en su polarizador álbum de 1972, Sometime in New York City, lo convirtieron en un objetivo del recién elegido Richard Nixon, lo que lleva a la vigilancia por parte de la FBI”.

Este fue el dramático telón de fondo cuando John entró en Record Plant de Nueva York en agosto de 1973 con una banda selecta de músicos de sesión de clase mundial (llamada en broma The Plastic U.F.Ono Band), incluido su amigo el baterista Jim Keltner, quien junto con el guitarrista David Spinozza reunieron al pianista Ken Ascher, el bajista Gordon Edwards, el pedalista Sneaky Pete Kleinow, el saxofonista Michael Brecker, el baterista Rick Marotta, los coristas Jocelyn Brown, Christine Wiltshire, Angel Coakely y Kathy Mull, y para hacer su cuarto álbum solista pos-Beatles, John canalizaría este periodo de extraordinaria actividad para hacer un disco de autorreflexión profundamente personal y fascinante que exploraba temas de amor, desamor, paz, espiritualidad e injusticia social, brindándonos otra ventana más a su vida y alma, y a algunas de sus mejores canciones en solitario.