Ante la desventaja, los charrúas se volcaron con todo al ataque en busca de la igualada, y su estrella Luis Suárez logró la hazaña al 90+2 con un potente disparo desde el centro del área, con lo que consiguió el 2-2 y obligó a definir al ganador mediante los penales.

Final inédita

En tanto, Lionel Messi y James Rodríguez protagonizarán este domingo una inédita final de la Copa América entre Argentina y Colombia, que tendrá como escenario el Hard Rock Stadium, en las afueras de Miami.

Messi quiere revalidar el título continental y convertir a su se-lección en la más laureada del torneo, con 16 conquistas, y romper el empate con Uruguay.

La Albiceleste, también vigente campeona del mundo, podría emular a España como los únicos representativos que se proclaman campeones en tres grandes torneos consecutivos. La Roja lo hizo en el Mundial 2010, en medio de las Eurocopas de 2008 y 2012.

A sus 37 años, Messi ha ganado todo lo posible con Argentina y a nivel de clubes, incluyendo ocho Balones de Oro y una presea olímpica.

Mermado por una dolencia muscular, La Pulga no ha tenido una Copa América deslumbrante. Apenas ha marcado un gol, que sentenció la victoria 2-0 ante Canadá en la primera semifinal; no obstante, aseguró que sus molestias físicas no incidirán. En la final me voy a encontrar mejor , indicó en una entrevista con DSports.

A su vez, el rejuvenecido James busca completar una campaña de ensueño con la segunda consagración de Colombia y primera desde que se proclamaron campeones como anfitriones en 2011.