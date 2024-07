–A

púrate. ¡Vámonos, que ya van a cerrar las entradas!

Una pareja de enamorados quedó presa en la ratonera. Chapultepec cuenta con una policía secreta, personal, camuflada de gris ratón para confundirse con los troncos opacos de los ahuehuetes. Los policías permanecen todo el día escondidos tras los matorrales al acecho de los que se comen a besos y de los vagos que se refugian en las cuevas, pero, sobre todo, de los enamorados, de quienes son el azote.

–¡Por favor, mi capitán! –así les dicen para hacerles la barba y obtener clemencia–. ¡No nos lleve!

La muchacha llora. No quiere ir a la delegación de policía por un mugre beso, y porque allí lo más probable es que sea objeto de penosas vejaciones. Además, lo sabrán sus padres. Pero el guardián lo que quiere es la mordida. Si no hay mordida, entonces sí habrá comisaría. Entre tanto, el joven despoja sus bolsillos de cuanto tiene: un llavero sin llaves, su pluma atómica, dos pesos, un chicle… Se los tiende al policía.

A pesar de tantos sinsabores, Chapultepec no ha dejado de ser el refugio de los novios. ¿Adónde nos damos una escapadita? Pues a Chapultepec. Llegan los estudiantes con sus libros bajo el brazo, la pícara secretaria desciende del Cadillac del jefe y los señores ya grandes declaran: Yo, cuando quiero descansar de la agitación, de la rutina, voy a Chapultepec .

Entre semana, los paseantes caminan lentamente bajo túneles verdes y amarillos, arboledas de noviembre cuyas hojas muertas tapizan el suelo. Los barrenderos no se dan abasto y hay una hora en la mañana en que Chapultepec no es más que un ir y venir de escobas de varas y de hojas muertas… Shhh… Shhh… Shhh… Los domingos, el cerro del Chapulín es un hervidero de niños, de globos, de papás, de palomitas, de algodones, de jaletinas y casi no se ven las fuentes; las yedras que fueron del jardín de Motecuhzoma, las enredaderas. En cambio, el Chapultepec cotidiano es más accesible, más tranquilo, bonachón, campesino casi. Es el único lugar de la ciudad en que se ve el paso de las estaciones.