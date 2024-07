Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 14 de julio de 2024, p. 23

La tensión entre residentes de la colonia Vallejo y migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Ecuador y Honduras, que viven en un asentamiento irregular entre la Calzada de los Misterios y la calle Florencio Constantino, alcaldía Gustavo A. Madero, se ha acentuado en días recientes ante el reclamo vecinal a las autoridades federales y locales para que pongan un alto a las condiciones inhumanas que sufren los extranjeros .

Sin embargo, los migrantes rechazan ser trasladados a un albergue fuera de la capital porque están en espera de recibir la cita para solicitar refugio en Estados Unidos con la aplicación CBP One; además, hace unas semanas obtuvieron dos amparos del Instituto Federal de Defensoría Pública para evitar que los reubiquen o deporten, como ocurrió con haitianos que acampaban en la Plaza Giordano Bruno y que fueron retirados.

Los colonos señalan que por esa situación hay inseguridad en la zona, además de basura acumulada, fauna nociva, apropiación del espacio público y enfermedades entre la población adulta y menores de edad, mientras los migrantes señalan que son víctimas de discriminación y que desde hace cinco días les cortaron la energía eléctrica.

Los habitantes de la colonia hicieron un recorrido por el campamento –constituido por cuartos improvisados con pedazos de tablas de triplay, láminas, cobijas y lonas, que entre ellos llaman ranchitos–, lo cual generó algunas discusiones sin que la situación escalara.

Una vecina expuso a una joven migrante que los colonos visitaban el campamento para presionar al gobierno para que les dé una solución digna .