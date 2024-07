urante sus visitas de campaña a Ciudad Juárez, Claudia Sheinbaum transmitió algunos videomensajes desde el histórico parque de El Chamizal; gesto simbólico, pues el lugar está ubicado muy cerca de uno de los cruces internacionales más importantes y a unos metros del ignominioso muro de Trump. Desde ahí condenó las boyas y las alambradas con púas erigidas por el gobierno de Texas y prometió a los migrantes mexicanos que siempre defenderá sus derechos humanos. Históricamente no ha habido candidato a la Presidencia que no prometa lo mismo, pero en este caso las palabras de la virtual primera mandataria ecologista electa podrían resultar más significativas si su gobierno contribuye a dignificar una parte del territorio que desde hace décadas ha padecido un lento proceso de depredación debido a la negligencia de todos los niveles de gobierno.

Lo anterior es resultado de un movimiento encabezado por el Frente en Defensa del Chamizal que, entre otras cosas, evitó que ahí se construyera un centro de convenciones. El actual mandatario empeñó su palabra al asegurar que El Chamizal no sería privatizado. Desde entonces, la autoridad ambiental inició la investigación del caso mediante actividades de campo, así como reuniones con ciudadanos y representantes de los gobiernos locales. En febrero de 2022 se tomaron varios acuerdos. El más importante estipulaba que no se llevaría a cabo ninguna acción en el parque hasta que se concluyera la investigación, pero el municipio no ha cumplido. Al contrario, se ha dedicado a obstaculizar los esfuerzos del gobierno federal. Recientemente, el alcalde ha insistido en retomar el proyecto del malogrado centro de convenciones, pese al dictamen de la propia Conanp que señala su inviabilidad, ya que el sector previsto para su construcción solía ser el antiguo lecho del río y actualmente es la principal fuente de captación de agua de lluvia para el Bolsón del Hueco.

La de El Chamizal es una lucha por el patrimonio histórico y cultural del país, pero también por el bienestar ecológico de una ciudad de migrantes, depredada, donde la cultura de la plancha de cemento es destino y la tala árboles una práctica indolente.

Ante los nuevos retos impuestos por la neorrelocalización, el futuro de México de muchas maneras está cifrado en estas 333 hectáreas de territorio nacional fronterizo. Por eso, la restauración y posterior declaración como área natural protegida, con miras a convertir a El Chamizal en parque nacional, constituiría el segundo piso del compromiso contraído por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En uno de sus videomensajes, la virtual presidenta electa aseguró que con su gobierno –y citó a Juan Gabriel– Ciudad Juárez será la número uno. ¡Caray!