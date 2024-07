F

ue noticia que la multitud insumisa celebró cantando La internacional en la Plaza de la República. Se había relegado al tercer lugar a la extrema derecha francesa y el abrupto Nuevo Frente Popular consiguió la victoria sobre el partido gobernante, el de Emmanuel Macron. Pero, ¿qué significa cantar hoy La internacional? La historia de la canción es la del final de la Comuna de París en 1871. Después de 72 días de auto gobierno, de poder anónimo , –el gobierno huye a Burdeos–, más que de ideales, de la existencia misma en operación , como escribió Karl Marx, de afirmación de la política , como escribió Vladimir Lenin, la Comuna es masacrada por el gobierno de Adolphe Thiers. Uno de sus pensadores, el poeta, artesano, y maestro de escuela, Eugène Pottier, escribe la letra en duelo por los 20 mil comuneros muertos y se la dedica a su amigo Gustave Lefrançais, el contador que fungió como secretario de finanzas de la Comuna. Pottier vivirá en el exilio en Boston y Nueva York, y hasta su regreso, en 1888, es que Pierre De Geyter le pone música a su letra y se convierte en un himno de la izquierda en todo el mundo.

El papel de Pottier en la Comuna de París es doble: por un lado, colabora en la renovación de la educación primaria y, por otro, en la formación, con Édouard Manet, Honoré Daumier, Gustave Courbet y Camille Corot, de la Federación de Artistas. La Comuna de 1871 crea la educación pública obligatoria en una ciudad cuyos niños están, en una tercera parte, en colegios católicos, y el resto sin escuela porque son trabajadores. En lugar de enseñarles el catecismo, les enseñaremos el alfabeto de los derechos humanos . Las nuevas escuelas se ponen a la salida de fábricas y en los distritos más pobres. Se mandan quitar las imágenes religiosas y se sustituyen con las de animales y plantas. Pottier enumera los nuevos principios de la educación así: Todo está en todo. Cada uno es capaz de conectar los conocimientos que ya posee con nuevos conocimientos. Todos tienen la misma inteligencia. Los sexos son perfectamente iguales en términos de inteligencia. Aprende algo y relaciona todo lo demás con ello . Emanciparse es una condición de la educación, al igual que crearse un juicio político, y no al revés, cuando la élite imperial pedía certificados escolares para poder votar.

Es una rebelión de obreros, artesanos, pero sobre todo, de mujeres. Quien le informa de cada paso a Marx, la rusa veinteañera Elizabeth Dmitrieff –llamada por Engels, “la hija espiritual de La internacional”–, organizará la Unión de Mujeres que, entre otras acciones, además de la célebre quema de la guillotina delante de la estatua de Voltaire –para eliminar la asociación entre terror y revolución– estructura una red pública de cuidadoras que lo mismo eran niñeras que costureras de los uniformes de la Guardia Nacional, que sellaban costales de arena para las barricadas, y atendían a los heridos. Son también las mujeres las que encabezan la quema del monumento que celebra las conquistas de Napoleón, la Columna de Vendôme, aunque se responsabiliza casi por entero al pintor Courbet, presidente de la Federación de Artistas.