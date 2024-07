Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2024, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la resolución de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lo encontró responsable de haber incurrido en violencia política de género en contra de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, e incidir en el proceso electoral. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez?

Para el mandatario, los magistrados carecen de pruebas para imputarle estas responsabilidades, y por ello, criticó que argumentaran que no pueden sancionarlo por su investidura. No es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que, sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen prueba .