Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2024, p. 4

En medio de la polémica que envuelve al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras su debacle en la pasada jornada electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que “es un partido que surgió de una revolución social, importantísimo (…) y los priístas ahora de repente (están) a favor de la privatización del petróleo, en contra de la educación pública… o sea, (es) una aberración”. Sin embargo, agregó en la mañanera de ayer que el PRI ya se está deslindando, porque ya hablaron de que renuncian a la política neoliberal, que no aceptan ya la política que impusieron presidentes priístas, ¿no?

Tras la contundente derrota electoral de su alianza con Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el tricolor está sumido en un conflicto interno por la intentona de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, de mantenerse al frente del partido tras haber modificado los estatutos.

Si bien el mandatario no se pronunció sobre esa polémica, sí recomendó que el PRI y el albiazul revisen de dónde vienen, qué dio origen a esos partidos. Y si pueden, aunque no es fácil, que definan su perfil. No es fácil porque, como perdieron ideales y principios, ya todo lo que los une son los intereses .

Recordó que en los gobiernos del PRI –que tras la Revolución tuvo otras siglas– se crearon las confederaciones Nacional Campesina y de Trabajadores de México.