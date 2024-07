Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2024, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar de los esfuerzos de su administración, todavía no tenemos los especialistas médicos que el país requiere , debido a que durante el periodo neoliberal se apostó por privatizar los servicios de salud.

Es gravísimo. Imagínense no tener los médicos que el país necesita. Pues eso es un tremendo daño que causó la política neoliberal en estos 36 años de que estamos hablando, en donde nada más les interesaba el lucro y el gobierno sólo estaba al servicio de minorías que se dedicaban a hacer jugosos negocios al amparo del poder público , subrayó.

En la mañanera de ayer, a pregunta sobre la universalización de los servicios públicos de salud, el mandatario afirmó que la política en esta materia cambió en su administración y se ha comenzando a contratar especialistas en diferentes campos de la medicina para llevarlos incluso a los lugares más recónditos del país.

En ese sentido, agradeció al pueblo y autoridades de Cuba, así como al presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, por el acuerdo suscrito para que ya sumen alrededor de un millar de médicos especialistas provenientes de la isla, la mayoría de ellos colaborando en regiones con mayores dificultades para acceder.