ntre el Consejo Rusia-OTAN, creado en Roma en mayo de 2002, y la Declaración de Washington de la cumbre de la alianza noratlántica que acaba de celebrarse, hay todo un abismo. En tan sólo 22 años, un lustro después de la firma del Acta Fundacional entre Rusia y la OTAN, que se presentó como el fin de la guerra fría, se pasó de establecer un mecanismo para impulsar la más amplia cooperación entre ambos a una ruptura que tiene a Moscú y Bruselas, en medio de creciente tensión, recelos, reproches y amenazas recíprocos, al borde de un conflicto armado, el cual podría derivar en una guerra nuclear en la que, por definición, no puede haber vencedor.

El Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos desclasificó esta semana 18 documentos secretos que aportan información inédita sobre cómo se gestó la ampliación de la OTAN en los años 90 del siglo XX y la reacción de Rusia. Por razones de espacio, imposible resumir todos, pero conviene destacar parte de la conversación, el 21 de marzo de 1997, de los presidentes de Rusia y Estados Unidos.

Dos meses antes de enterrar la guerra fría, Boris Yeltsin le dijo a Bill Clinton: Nuestra posición no ha cambiado. Es un error la ampliación de la OTAN hacia el este. Firmaré (el 27 de mayo) el Acta Fundacional con la OTAN no porque quiera, sino porque es un paso obligado. Al día de hoy no hay otra solución .

Clinton rechazó la petición de Yeltsin de no ampliar hacia el este la OTAN y en 1999 comenzó la expansión.