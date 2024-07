Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2024, p. 27

Zacatecas, Zac., Por negligencia del Servicio Médico Forense (Semefo), el cuerpo de José Alejandro, de 21 años, estuvo ocho meses en sus instalaciones sin identificar, pese a que su madre, Virginia de la Cruz, acudía constantemente a solicitar información. El cadáver lo ingresaron al Semefo el mismo mes que denunció su desaparición.

“Oigan bien, y eso porque yo fui a buscar a mi criatura: duró ocho meses ahí en el Semefo“, lugar al que iba y preguntaba por mi niño, y nunca me daban razón, cuando mi hijo llegó ahí el mismo mes que desapareció , denunció.

De la Cruz, policía municipal por 25 años, aprovechó un foro abierto en el salón de plenos del Congreso estatal, donde legisladores, burócratas y funcionarios de gobierno debatían la crisis financiera del sistema de pensiones del Issstezac.

La mujer pidió la palabra y se le dio un micrófono para que expusiera por tres minutos. Virginia aprovechó para exponer su caso.