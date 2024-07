De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2024, p. 7

¡Que viva el rocanrol!, aún grita Alex Lora en sus presentaciones y es la frase adecuada para conmemorar hoy el Día Mundial del Rock, efeméride que se celebra desde 1986, para recordar el concierto, pionero del formato de festival, Live Aid.

El cantante y escritor Bob Geldof y Midger Ure, de la banda Ultravox, fueron los organizadores de ese recital, acto benéfico para recaudar fondos para Etiopía y Somalía, pues entonces estaban atravesando una crisis de hambruna sin precedentes.

Contó con dos sedes: los estadios de Wembley, en Inglaterra, y el JFK de Filadelfia, en los cuales se presentaron más de 20 bandas entre las que destacaron Queen, The Who, The Beach Boys, así como personalidades de la talla de Eric Clapton, Madonna, Elton John, Bob Dylan, Paul McCartney y Carlos Santana, entre otros.

Conciertos en Inglaterra y Estados Unidos

El antecedente fue la canción Do They Know It’s Christmas? lanzada en 1984 por Band Aid, grupo creado por Culture Club, Duran Duran, Phil Collins, U2 y George Michael, quienes se sumaron para prestar su voz y fue el sencillo más vendido en la historia de Reino Unido.

El año siguiente se grabó, en Estados Unidos, la canción We Are The World por artistas de ese país como Michael Jackson, Kenny Rogers, James Ingram, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Huey Lewis, Kim Carnes, Ray Charles, entre otros más. Ambos temas fueron los grandes himnos de Live Aid.

En Inglaterra se reunieron más de 70 mil personas y en Filadelfia unos 100 mil espectadores presenciaron el concierto, además, se transmitió en vivo para una audiencia total de más de mil millones de personas en 110 países, sumado a que alrededor de unas 40 naciones realizaron teletones para juntar fondos durante la transmisión.