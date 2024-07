También tendrán un homenaje Claudia Ramírez, quien participó en telenovelas, series y películas como ¿Quién mató a Sara? y Mirreyes contra Godínez; así como a la guionista y directora Marina Stavenhagen, que ha estado detrás de historias como De la calle, ambas se unirán para compartir parte de su vida profesional en una charla en Irapuato.

EL GIFF lanzará la campaña En Guanajuato Cero Violencia Contra la Mujer, con Ana Claudia Talancón como vocera, además se abordarán temas tecnológicos, con conferencias sobre computación cuántica y realidad virtual en el foro Epicentro.

Se proyectará un ciclo de cine dedicado a China: Black Dog, ganadora de la sección Una cierta mirada en el Festival de Cannes, también se exhibirán 100 Yards, de Haofeng Xu y Junfeng Xu; Carefree Days, de Ming Liang; May, de Luo Dong; Snow Leopard, de Pema Tseden, y Brief History of a Family, de Jianjie Lin.

Dentro de su programación, también se presentarán siete cortometrajes documentales, 18 de ficción, 17 de animación y 14 experimentales; para conocer todas las actividades se puede ingresar a su página oficial del https://giff.mx/