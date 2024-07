Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2024, p. a11

Aunque juegue en un estadio diferente al Azteca, el América tiene costumbres que lo definen. Una de ellas es jugar a lo que quiere su entrenador. El Querétaro no fue más que el primer eslabón de su historia de local en la Ciudad de los Deportes, el más indefenso y con el que ganó por goleada (3-1) en su estreno en la Liga Mx, luego de lograr el bicampeonato la temporada pasada.

Más que rodearse del entusiasmo de su afición, las Águilas hicieron que las grandes celebraciones, los gritos de ánimo y reprobación por alguna jugada corrieran por su cuenta en un recinto con asientos vacíos, como si el partido tuviera una importancia menor al de un torneo oficial. Al no ser la mejor escenografía, el equipo de André Jardine resolvió en solitario una noche que se preveía más complicada.

En menos de 10 minutos, el neerlandés Javairo Dilrosun (2) y el capitán Henry Martín (8) convirtieron dos de los tres goles que recibió en total el portero Guillermo Allison. Gallos tenía la idea de no romper filas, no dejar huecos en su formación. Lo que conta-ba era el todo. Aquel que buscó destacar y se olvidó de sus tareas, no sólo puso en riesgo al equipo, sino que contradijo el verdade-ro plan de su entrenador, el argentino Mauro Gerk.

Si Pablo Barrera marcó el 2-1 antes de irse al descanso (45+3), mucho tuvo que ver la velocidad y el desequilibrio defensivo. Ni Néstor Araujo ni Ramón Juárez pudieron detener su entrada a segundo poste, donde cruzó su disparo a la salida de Luis Malagón. Con todo un mundo por delante, los Gallos dieron la impresión de ser un grupo al que las urgencias no le dejan proceder con tranquilidad. Hace tiempo que lo intenta, pero no logra encontrar mejores resultados.