Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2024, p. a11

Al entregar su informe correspondiente a la Copa América, el ex futbolista Jaime Lozano escuchó de diferentes federativos la sugeren-cia de nutrir su cuerpo técnico en la selección nacional con un entrenador de experiencia. Desde hace unos meses, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Juan Carlos Rodríguez, contactó al dos veces mundialista Javier Aguirre, quien estuvo al frente del club Mallorca hasta mayo pasado.

Lozano aceptó la inclusión de Aguirre en la dirección del equipo, pero no a cambio de dejar fuera a su grupo de ayudantes: los auxiliares Ryota Nishimura y Antonio Clavero; el preparador físico Aníbal González, y el analista Eduardo González rumbo al Mundial de 2026. Al no haber un acuerdo, la situación derivó en su negativa y muy probable salida del Tricolor, según fuentes consultadas en la FMF. Todo ello a partir de su eliminación en primera ronda del torneo continental.

Hablé con Juan Carlos (Rodríguez) en dos ocasiones y me ofreció ir a trabajar a México. Hemos buscado la función, pero no me interesa ser el técnico. Donde sea, menos en el puesto de Jimmy , declaró en junio El Vasco vía streaming des-de España. La comunicación entre ellos no terminó ahí. A su regreso de Estados Unidos, el presidente de la FMF, Ivar Sisniega, y el director deportivo del Tricolor, Duilio Davino, coincidieron en que era necesario hacer un análisis. Pensamos en reforzar al cuerpo técnico , dijo el ex pentatleta olímpico, pese a garantizar su continuidad.

Desde la Copa del Mundo en Brasil 2014, México tuvo cinco entrenadores. El colombiano Juan Carlos Osorio (2015-2018), el interino Luis Pompilio Páez (2017), los argentinos Gerardo Martino (2019-2022) y Diego Cocca (2023), además de Lozano, quien fue presentado en junio del año pasado. Durante este último tiempo, el representativo nacional conquistó la Copa Oro 2023, pero perdió la final en la Liga de Naciones de Concacaf con Estados Unidos y quedó eliminado en tres partidos de la Copa América con sólo una victoria ante Jamaica.

Como ya lo habíamos hablado, el proyecto continúa hasta 2026 , aseguró Davino a su salida del estadio de la Universidad de Phoenix, el 30 de junio, en referencia a la cuestionada labor de Lozano en el cargo. Con la posible incorporación de un aliado en la dirección técnica, el ex futbolista de Pumas elaboró su informe y lo presentó sin que hubiera un cambio de opinión.

Es una opción que estamos evaluando , señaló en conferencia de prensa, convencido de que el mando en la zona técnica seguiría siendo de él. Algo de eso cambió en las últimas horas.

Sin intención de ser auxiliar de Aguirre o de cualquier otro entrenador designado, Jimmy terminará su proceso de manera anticipada. No pudo cambiar la inercia de derrotas en sus encuentros ante Estados Unidos y tampoco pudo consolidar el proceso de renovación en su plantel.

Para El Vasco, quien a sus 65 años sigue su vida en España al lado de su esposa Silvia, la situación de emergencia internacional es ya conocida. En Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 se encargó de llevar al Tricolor al Mundial, luego de procesos que pusieron en riesgo la calificación en Concacaf. En ambas oportunidades, el combinado mexicano fue eliminado en octavos de final.