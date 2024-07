Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2024, p. 3

Los artistas argentinos María Eggers Lan y Armando Dilon inauguraron la noche de este jueves su exposición El tiempo dentro de la imagen, en la galería Frida Kahlo, la cual reúne pintura, grabado y escultura. Los creadores dijeron a La Jornada que esta muestra es una oscilación a formatos más pequeños que les permiten un trabajo más detallado, lúdico y complementario a su muralismo.

Eggers sostuvo que “el pequeño formato me permite lo lúdico. Trabajar las semillas diminutas... nunca pensé que lo podría hacer, porque es demasiado detalle, también es demasiado íntimo, ya que va surgiendo un devenir diferente.

Es una ida y vuelta. Antes, el conflicto era entre la cerámica y la pintura. Odiaba la primera porque no podía pintar más tiempo, y así me pasa con el mural. Cuando hago mucho mural me canso y me pregunto por qué no puedo estar en mi taller haciendo algo sin importancia ni visibilidad, que me ayude a pensar y madurar ideas.

Los artistas han creado murales en homenaje a las culturas precolombinas. Se encuentran en el Metro de Buenos Aires y en México, donde hicieron dos murales de cerámica en relieve: en la presidencia municipal de Huasca de Ocampo, Hidalgo, y en la Universidad Tecnológica de Tulancingo.

Sobre su temática, Eggers Lan explicó: “me inquieta mucho la fuerza del símbolo que hay en todas las culturas ancestrales. Esa cuestión donde está condensada la imagen y la forma de hablar de la realidad, de las aves, de la cosmovisión...

Siempre necesito hacer algo actual. Si bien permanentemente trabajo con iconografía ancestral y no puedo teorizar sobre ella, pero sí asimilo con fuerza lo que me transmite. Hace no tanto pude comprender que las imágenes, por ejemplo, en Perú, tienen sonido y movimiento, no son rígidas.