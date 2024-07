Armando G. Tejeda

Periódico La Jornada

Sábado 13 de julio de 2024, p. 2

Madrid. Imma Prieto es historiadora del arte, escritora, investigadora y curadora infatigable, y además es directora de la Fundación Antoni Tapiès desde hace un año, donde continúa con las actividades por el centenario del nacimiento del artista catalán que se cumplió en diciembre, a quien define como el más importante de la segunda mitad del siglo XX .

Nacida en la localidad de Vilafranca del Penedès, en 1976, Prieto desembarcó de nuevo en Barcelona, ciudad en la que ha pasado la mayor parte de su vida, después de cuatro años como directora del Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma de Mallorca.

En entrevista con La Jornada, insistió en la idea de utilizar la inmensa plataforma que supone Tapiès y su figura para reinterpretar todo, desde los tópicos habituales que rodean al también escultor y teórico del arte hasta la persistente idea colonial del arte en Occidente.

–¿Por qué sostiene que Antoni Tapiès fue el artista más importante de la segunda mitad del siglo XX?

–Porque siempre se le asimila en el tridente de Picasso-Miró-Tapiès, y creo que es un error, ya que mientras Picasso y Miró son artistas nacidos en el siglo XIX y ligados a las vanguardias, Tapiès no. Por eso es importante separarlo y resaltar que él trabajó hasta 2010. Además, por su voluntad constante de cambiar, romper y experimentar. En cada etapa iba buscando nuevos medios y modos de acercarse a una representación del mundo, que va ligado a su vez a una serie de preguntas sociopolíticas que nos permiten hablar de esta segunda mitad del siglo XX.

Cuando se da el fin de las utopías en los años 80, por la caída del muro de Berlín, de cuando critica las dictaduras, la española, sobre todo, pero no sólo. Él va contestando desde la pintura a todo lo que ocurre en lo social y en lo político en su tiempo. Fue un artista comprometido que tiene un legado visual, pero también textual, pues fue un escritor prolífico. Es un artista mucho más mental de lo que imaginamos.

–Ahí está el proyecto por la paz que tenía con Jordi Savall.

–Así es. Jordi Savall siempre recuerda que una de las grandes enseñanzas que le dejó su larga amistad con Tapiès fue la idea de que el arte debe tener una función social, si no, no es nada.

“La resistencia contra la dictadura franquista fue muy ardua y arriesgada, como cuando se opuso a la ejecución de Salvador Puig Antich o del proceso de Burgos...

Él tiene momentos. Empezó de forma más contenida, midiendo, y luego ya de forma más directa contestando mediante las obras. Era muy difícil no tomar posición en aquel momento, pero él lo hizo siempre desde Barcelona, donde vivió. No se exilió ni vivió en París ni nada parecido. Obviamente, no era lo mismo hacerlo en la década de los 70 que en los años 50, pero la dictadura seguía asesinando.

Migración y explotación

–En el centenario de Antoni Tapiès se intervino hace unos días la fachada de la sede de la Fundación con una obra que denuncia un drama muy actual, el de la migración y la explotación.

–Así es. En parte porque en un momento como éste, del centenario, me pareció importante repensar la arquitectura como una piel porosa. Los poros son los que dejan pasar el oxígeno, el agua, la historia, y de ahí que hayamos invitado a Serge Attukwei Clottey, de Ghana, quien en su trabajo reivindica tanto la inmigración como la situación medioambiental, pero no sólo por la moda actual o la urgencia ante la constatación de que el aire no tiene fronteras y si está contaminado lo respiramos todos. Él también denuncia que África sigue siendo el basurero de Europa desde hace muchos años. Por ejemplo, en Europa estamos muy preocupados de que no haya contaminación en las ciudades, y por eso se promueve el uso de motores eléctricos, pero sin pensar que para que Europa tenga motores eléctricos, en África hay que tener a niños explotados en las minas.