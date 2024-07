Personal de la administración refirió que entre semana es visitado por unas mil personas y los fines de semana se duplica esa cantidad, pero la mayor afluencia es por las mañanas a partir de que abre a las 5 de la mañana para los corredores. El módulo abrirá hoy y mañana de las 10 a las 18 horas.

Manuel Matías, de 93 años, vecino de la colonia Santa Teresa y quien realiza paseos por el bosque cada tercer día en compañía de un cuidador, dijo que a menos que los árboles ya no tengan vida, no den aire se justificaría talarlos. Si van a cortar un árbol vivo y no siembran otro, no. Sembrar siempre beneficia, talar no .

Roberto, otro corredor habitual, dije confiado: no creo que se vaya a hacer , mientras su compañero Agustín preguntó: ¿otra montaña rusa?

En tanto, el Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac llamó a hacer un boicot contra el proyecto y al parque de diversiones.