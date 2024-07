L

as izquierdas surgieron dos siglos atrás como representación de las clases oprimidas en lucha contra el sistema capitalista. En las diversas vertientes de esta corriente, desde las inspiradas en Marx hasta las seguidores de Bakunin o de Jesucristo, no se trataba de enmendar el sistema, sino de superarlo, en la convicción de que los parches no podían poner fin a los sufrimientos de las personas oprimidas, sino estirarlos hasta la eternidad.

Con el tiempo, la irrupción de las izquierdas se fue normalizando, aparecieron vertientes que apostaban a una sucesión de reformas como el mejor camino para alcanzar la superación del capitalismo, en tanto otras apostaban a la revolución, identificada con la toma del poder estatal. Hasta comienzos del siglo pasado, todas se proponían tomar el cielo por asalto por diferentes caminos.

Con la Primera Guerra Mundial surgieron algo más que diferencias. Cuando la izquierda alemana apoyó a su burguesía en la carnicería desatada en Europa, el golpe fue tan fuerte que merecía alguna explicación, sobre todo porque una parte considerable de las bases de esos partidos apoyaban el viraje chovinista. Lenin, y luego otros dirigentes, consideraron que en los países centrales había surgido, gracias a la explotación de las colonias, una camada de trabajadores privilegiados a los que denominó aristocracia obrera .

Ese sector estaba más interesado en acomodarse lo mejor posible dentro del sistema que arriesgar sus privilegios para superarlo, en una lucha que, como ya mostraban los bolcheviques, no sería un camino de rosas.

Un siglo después, ya no se trata de una aristocracia obrera la que conforma la base social de los partidos de izquierda, sino un entramado más complejo, y sobre todo, completamente novedoso.

Entre las fuerzas de izquierda, el debate más fuerte sobre este tema lo propone la alemana Sara Wagenknecht, que decidió separarse de Die Linke (La Izquierda) y formar su propio partido. Ha sido acusada de coincidir en algunos aspectos con la ultraderecha y de ser pro rusa, pero lo que interesa es si sus argumentos tienen sustento. En una reciente entrevista criticó el conformismo: Hoy día, quien quiere expresar su descontento contra la política imperante no suele votar por la izquierda, sino por la derecha , ya que ha sido más capaz de abordar las preocupaciones de las personas empobrecidas ( Público , 7/7/24).