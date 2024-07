Según las mismas fuentes, fueron los magistrados y jueces quienes pidieron a la presidencia de la ministra Norma Piña Hernández un espacio de carácter público para expresar de manera más amplia, profunda y libre sus inquietudes sobre la reforma. No se contempla la participación en las mesas de diálogo de ministros de la Corte, pero la invitación estará abierta.

Los jueces se han caracterizado por mantenerse al margen de la discusión pública sobre asuntos mediáticos, ya que entre ese gremio prevalece la idea de que son ajenos a la conversación pública y se expresan a través de sus sentencias.

Sin embargo, ante los inminentes los cambios constitucionales al Poder Judicial, entre los que se propone que jueces, magistrados y ministros de la Corte sean elegidos por el voto ciudadano, voces como la del togado Javier Laynez han reconocido que a los juzgadores les ha faltado comunicación con la sociedad.