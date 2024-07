De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de julio de 2024, p. 4

En un documento dirigido a la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la corriente interna Frente Amplio de Renovación llamó a conformar un frente nacional para dar la batalla y anular las reformas estatutarias avaladas en la pasada asamblea nacional, que consideran la posibilidad de relección de sus dirigentes.

Este grupo, encabezado por ex gobernadores, ex dirigentes y ex legisladores del partido, planteó que en cada entidad se informe a los priístas de esa reforma y den la batalla política y jurídica , además de convocarlos a acudir ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para mostrar las irregularidades de ese proceso.