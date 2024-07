P

unto a favor de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: rechazo categórico a la descalificación a la reforma al Poder Judicial mexicano que emitió la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), firmada por los ex presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón junto con ex mandatarios de la nación europea y de América Latina identificados con ideologías de ultraderecha. Se trata de un atentado en contra de la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo mexicano ( La Jornada, Andrea Becerril y Fernando Camacho).

Por fin, esa instancia del Legislativo se animó a pintar la raya. De hecho, el citado fue su pronunciamiento, al tiempo que, ante el pleno, senadores y diputados de Morena, PT y PVEM advirtieron que es un acto de traición a la patria de Fox y Calderón, quienes tratan de lograr en el extranjero lo que su partido no consiguió en las urnas el pasado 2 de junio . Por medio del grupo IDEA, que más bien debiera llamarse el cártel de España y sus lacayos , dos ex presidentes, que aprovecharon sus mandatos para saquear y vender al país, firmaron un documento, el pasado día 8, en el que rechazan cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y la autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano.

Bien, pues, pero la condena a ese par de impresentables traidores a la patria debió patentizarse desde hace mucho –lo que hubiera evitado el gran daño que hicieron a México y a los mexicanos, cuando despachaban en Los Pinos–, y no sólo por prestarse, cual viles agentes al servicio de los colonizadores gachupines, a promover y avalar la intervención en asuntos que solo competen a los mexicanos y, desde luego, en contra de los intereses nacionales, algo que por lo demás fue la norma durante sus respectivos mandatos.

IDEA es una de las tantas organizaciones no gubernamentales de la ultraderecha española–que congrega a sus agentes en América Latina– disfrazada de foro internacional y agrupación de expertos , que desde la sociedad civil y la opinión pública observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos (léase la colonialista iberosfera promovida por Vox).

Entre tales agentes (37 en total) se cuentan ex mandatarios latinoamericanos impresentables, como los citados Fox y Calderón. Por ejemplo, Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo (Paraguay), Óscar Arias (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Lucio Gutiérrez, Lenín Moreno y Gustavo Noboa (Ecuador) y Jorge Quiroga (Bolivia), todos bajo la batuta de tres esperpentos españoles: José María Aznar (protector de Felipe Calderón), Mariano Rajoy y el agente de negocios Felipe González.