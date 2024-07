L

a virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum, hizo este jueves sólo un nombramiento y no cuatro, como había anunciado, y el que hizo no correspondió al gabinete en sí, sino al área de apoyo directo a la presidenta, en este caso como jefatura de la oficina correspondiente.

El designado es Lázaro Cárdenas Batel, quien fue coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dejó el cargo luego de que el tabasqueño criticó a Cuauhtémoc Cárdenas por asumirse como adversario al participar el ingeniero en un grupo llamado México Colectivo (o Mexicolectivo), en el que se incluía a Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero, Josefina Vázquez Mota, Dante Delgado, el ex rector priísta José Narro, Patricia Mercado, Francisco Labastida, Salomón Chertorivski, Ivonne Ortega, Gibrán Ramírez y Diego Valadés.

AMLO dijo en referencia a dicho grupo: Esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse: es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo medio . Horas después, Cuauhtémoc Cárdenas se desmarcó de tal grupo. Un mes y medio después, Lázaro Cárdenas Batel dejó el cargo en la administración obradorista. Ayer, Sheinbaum lo rehabilitó.

En otro tema: insuficiente atención se ha prestado a la constante emisión de resoluciones judiciales que liberan (así sea de manera condicional) a presuntos delincuentes relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural asentada en Ayotzinapa, Guerrero.

Con estas decisiones judiciales concentradas en el último tramo del sexenio en curso, están siendo enviados a casa varios militares acusados en diverso grado de participar en la tragedia de la Noche de Iguala, todo ello mediante el depósito de fianzas que llegan a 50 mil pesos, el compromiso de firmar cada 15 días un libro en un juzgado y otras medidas cautelares que parecieran desproporcionadas, a la baja, ante la dimensión de los delitos que se les imputan.