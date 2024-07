–¿Te gustaría ser presidente de la República de Ecuador? No digo candidato, digo presidente.

–Esta aspiración es un honor. Cómo no representar a tu país y verlo además no como un fin en sí mismo. Un cargo público no es un fin, es un medio para transformar la realidad que tú miras alrededor y que no te gusta. Quieres que haya justicia social, que disminuyan las indecentes desigualdades ciudadanas, que se manejen los fondos públicos con transparencia, que la prioridad sean los sectores más desprotegidos y que la clase media también se fortalezca. Pero, sobre todo, que el Estado no esté capturado por intereses corporativos diminutos, económicos, para procurar a la clase privilegiada, que el Estado no solamente gestione para la parte más alta de la pirámide social y que a la clase media y a la más desprotegidas no les llega la política pública.

–¿Y si la opción es ser vicepresidente de Ecuador?

–Uno tiene que estar donde más útil pueda ser. Y esa es la gran diferencia con otros institutos políticos. Hay candidatos sin partidos, partidos sin candidatos. Para mí es simplemente un honor donde pueda servir porque, por cierto, MRC tiene una idea clara del país que quiere construir. Tiene un concepto concreto del bien común y que la política pública sea solidaria y eficaz.

–Si fueses presidente, ¿cómo resolverías el diferendo con México?

–Bueno, es un problema muy serio. Lo que hizo el gobierno de Noboa no tiene precedente en la historia de las relaciones internacionales. A escala mundial, la solución pacífica de conflictos se maneja por la vía diplomática o de las jurisdicciones internacionales. Temo que Ecuador tiene un muy mal pronóstico y puede haber sanciones muy graves.

–México ha solicitado sus disculpas y la no repetición de allanamiento a su sede diplomática.

–A eso voy. Para eso se necesita un cambio de gobierno. Con el de Noboa no será posible restablecer diplomáticamente las relaciones con México. Con una nueva administración, y sobre todo con una de orden progresista, puede haber un diálogo fraterno, que permita, justamente, restablecer las relaciones diplomáticas y que pueda hacer también que a nivel jurisdiccional ojalá esas acciones se desista en función de un real compromiso del Ecuador y de México de llevar a cabo una relación de realmente de hermandad de mutuo respeto y de igualdad jurídica, como establecen las normas internacionales.