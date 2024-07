Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 12 de julio de 2024, p. 29

Guadalajara, Jal., Por instrucciones de la sala regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) realizó ayer la recepción y traslado, para su revisión, de 59 paquetes de votos de los comicios del 2 de junio en esta ciudad, los cuales fueron marcados en cero.

En esos 59 paquetes no se tiene el dato de la cantidad de votos y estamos tratando de reponer el cómputo con las actas , explicó Tomás Vargas, presidente del TEEJ, al encabezar la diligencia en la bodega de la calle Medrano, de donde trasladaron la paquetería al tribunal estatal.

Agregó que se han rescatado entre 30 y 35 actas; pero la meta es obtenerlas todas y el dato de la votación que se tuvo en esas casillas .

La semana pasada, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Paula Ramírez, reconoció en entrevista que 104 casillas de la elección en la capital del estado se computaron en cero.

Estas 104 casillas representan unos 60 mil votos, situación que cobra relevancia porque la distancia entre la candidata a la alcaldía de Guadalajara por Movimiento Ciudadano,Verónica Delgadillo, quien ya recibió su constancia de mayoría, y su contrincante de Morena, José María Martínez, fue de 20 mil 911 sufragios.