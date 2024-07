Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 12 de julio de 2024, p. 7

La cantante y compositora chilena Cami vuelve a México con su gira Anna está alucinada, un espectáculo inmersivo que pretende convertirse en una experiencia única para el público.

En entrevista con La Jornada, Cami menciona: “estoy contenta de mi rencuentro con el público de la Ciudad de México, hace mucho que no venía y hacerlo con este show que ya ha probado su calidad desde hace ocho meses en otros lugares por donde hemos girado. Además, aquí concluiré la segunda parte de mi próximo disco, Anna”.

Para la joven andina, los argumentos musicales en su carrera tienen varias cosas destacables: “en este tiempo, con mi música, descubrirme y descubrir los diferentes canales por donde bajan las melodías. Entendí que mis sentidos son parte de la composición que me sirve para meterme con distintas temáticas, desde vivencias hasta descubrimientos, para eso debo estar dispuesta y abierta para que ese canal fluya. Estos años han servido para conectar y por eso decidí venir a residir en la Ciudad de México, para ver qué es lo que tiene para mostrarme y puedo descubrir, aprovechar todos esos espacios en el proceso creativo como artista. A mí eso es lo que me mueve a comenzar un nuevo proyecto, más que la inmediatez de redes, de los números y los likes”.

La compositora agrega: no quiero que todo eso me inunde, quiero volver a lo básico, hacer música de una forma más romántica que sólo hacerla para conseguir una cifra o una posición en alguna lista de popularidad. Las circunstancias no se tornan en contra de ti sino a favor, para uno mismo. No uso espacios comparativos para hablar de mis compañeros. Somos muchos los artistas descontentos y con inseguridades, que hablamos de respeto al tema de las cifras, hay un congojo de gremio y de conversación entre nosotros . Pero nadie es ajeno a esto. Hablo a favor de mi música y a través de mis sentidos .

En el ámbito internacional, durante los pasados meses, la artista ha estado viajando constantemente entre Chile, México y Argentina para realizar promoción y distintos shows. De este modo, Cami regresó a Argentina para presentar su nuevo espectáculo en Buenos Aires con un lleno Complejo Art Media, además de presentarse con éxito total en Lollapalooza Chile y Cosquin Rock de Uruguay.