Viernes 12 de julio de 2024, p. 19

Incrementar el número de auditorías fiscales realizadas por la Secretaría de Hacienda se tradujo en un sustancial aumento en la captación de recursos en esta administración, que por esta vía pasaron de 1.2 billones de pesos entre 2013 y 2018 a 3.3 billones de pesos en este sexenio, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello no ha sido necesario impulsar una reforma fiscal ni endeudar al país.

Durante su conferencia, celebró que su futura sucesora, Claudia Sheinbaum, haya anunciado que se preservará la austeridad en el próximo gobierno, porque se debe buscar mayor eficacia, no ensimismarse; es que antes todo el presupuesto se lo quedaba el gobierno y no se entregaban recursos a la gente. No había inversión ni presupuesto para el desarrollo porque todo era para lo que se conoce como gasto corriente .

En este contexto, ratificó su visión de que los organismos autónomos deberían desaparecer porque fueron creados para legitimar a pasadas administraciones con instancias como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya existencia no tiene razón de ser: ¿qué caso de corrupción han puesto al descubierto? Nada, pura tapadera .

Estimó que eliminar a los organismos autónomos implicaría un ahorro de 100 mil millones de pesos.

Al agregar sobre el incremento en la captación fiscal, López Obrador informó que entre 2013 y 2018, las auditorías practicadas a los grandes contribuyentes captaron 500 mil millones de pesos, en contraste con el impacto que tuvieron este tipo de acciones en la actual administración y se pudo cobrar a los grandes contribuyentes 1.2 billones de pesos.