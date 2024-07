De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 12 de julio de 2024, p. 9

Los atletas mexicanos que conquisten medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 serán acreedores a un premio de 3 millones de pesos, los que ganen plata recibirán 2, y los que obtengan bronce un millón, informó ayer Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En la celebración del Día Nacional de Francia, el cual fue organizado por la embajada de ese país en México, la funcionaria explicó que los incentivos provendrán de una partida de 30 millones de pesos destinada a los medallistas olímpicos por parte del gobierno federal.

En días pasados recibí comunicación de la oficina del Presidente (Andrés Manuel López Obra-dor) solicitando ya el número to-tal de deportistas. Se tiene una bolsa de 30 millones (de pesos) que siempre están en resguardo, pensando en un número si son oros, platas o bronces.

Indicó que dichos premios son independientes de los estímulos que recibirán todos los participantes en la justa, lo cual fue prometido por el mandatario durante el abanderamiento de la delegación.

Mismos montos que en Tokio 2020

Cabe mencionar que el monto de las gratificaciones para los ganadores no aumentó respecto a las otorgadas en Tokio 2020.

Además, tras dicha competencia, López Obrador ordenó que también fueran retribuidos los siete cuartos lugares, lo cual aún no se ha especificado si también sucederá en París 2024, y decidió premiar con becas por un año a todos los participantes, tanto atletas como entrenadores, de Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos.

Por otro lado, Guevara señaló que se reunirá con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, para poner fin a la polémica que se generó por una supuesta reservación de hotel extra para París 2024.

“Nada más diré que no tengo más acreditaciones que la mía y la de mi acompañante, no tiene ningún sentido decir que se reservaron tres habitaciones, nunca las nece-sitamos porque esto se da en función de las acreditaciones otorgadas, entonces no tiene lógica que se hayan solicitado más habitaciones si no tenemos más acreditaciones.