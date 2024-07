Sobre su experiencia en la compañía Junior, Martí Gutiérrez dijo que no hay palabras para describir todo lo que vivió. Son muchos aprendizajes los que me llevó. Estoy muy contento porque trabajé de manera profesional y es muy diferente a hacerlo en la escuela, donde tienes la atención de los maestros; estar en una compañía te hace más independiente en cómo trabajas, entrenas y te cuidas; aunque estuve en la Junior, tuve oportunidad de trabajar con coreógrafos y bailarines con los que nunca imaginé colaborar .

Sobre el proceso creativo compartió: me puse el reto de crear el concepto y eso me tomó mucho tiempo porque debía definir cuál era mi visión. Sabía que sería de estilo neoclásico contemporáneo, y fue difícil tener tanta libertad en el concepto, pero empecé a crear movimientos y escenas . Agregó que para su coreografía se inspiró en conversaciones con su abuelo sobre música, cine y artistas de los años 30.

Me llama la atención la creación coreográfica y siempre he querido desarrollarme como coreógrafo y me gustaría hacerlo de joven, no esperar a terminar mi carrera de bailarín, desde ahora me interesa producir coreografías y es algo que seguiré haciendo , explicó el intérprete.

Gutiérrez indicó que le entusiasma trabajar en la Semperoper Ballet en Dresde, con dirección de Kinsun Chan, quien empieza su gestión al frente de la agrupación en la temporada 2024-2025. Será un cambio para la compañía con Kinsun; además, este año cumplirá 200 años y tendrá una programación especial .

El bailarín, originario de Zapopan, recordó que en febrero pasado audicionó para el Semperoper Ballet y fue el coreógrafo Kinsun Chan quien le dijo que estaba interesado en contratarlo.

Tomé la decisión adecuada de unirme al ballet de Dresde porque tengo la edad para explorar con distintas agrupaciones, con gente nueva. No conozco a nadie allá, no tengo amigos ni conexión con maestros, será un cambio completamente, y me dedicaré a bailar mucho y a trabajar con nuevos coreógrafos.

El bailarín sostuvo que después de trabajar con coreógrafos como Christian Spuck y de conocer las obras de Kinsun Chan está convencido de que le gusta explorar nuevos movimientos.

Me interesan las piezas abstractas de diferentes temáticas, por eso me inclino más por la danza contemporánea, la danza moderna porque no se trata de decir una historia con movimientos o de contar una historia con pantomima, simplemente es tener movimientos y expresar una idea o concepto con tu cuerpo, por eso me voy al Semperoper; hay más variedad en su repertorio.

Martí Gutiérrez empezará el 21 de agosto esta nueva etapa como bailarín de la Ópera Semper, para abrirse camino en Dresde.