La Secretaría de Gestión Integra de Riesgos y Protección Civil informó, sin embargo, que no ha realizado ninguna revisión ni emitido dictamen alguno que refiera un riesgo estructural en el inmueble y tampoco recibió notificación alguna ese sentido del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano o la alcaldía.

La madrugada de ayer fue desalojado el Centro Universitario de Música Fermatta que operaba en avenida Plaza de la República número 7, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, en cumplimiento a una orden judicial derivada de la sentencia en un juicio de arrendamiento por rentas no pagadas.

Fuentes judiciales confirmaron que el desalojo se realizó a partir de una controversia por rentas impagadas en contra del centro universitario.

Acuerdo dudoso

Fermatta cuenta entre sus alumnos destacados a personalidades como Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Joselo Rangel, integrante y fundador de Café Tacvba, el baterista del grupo La Ley, Mauricio Clavería, y el guitarrista de Camila, Pablo Hurtado, entre otros.

En su sitio web señala que sus ediclases permiten a los estudiantes interactuar con figuras destacadas de la industria musical internacional como Jack White o Steve Vai .

En 2014 anunciaron la firma de un acuerdo para lograr un intercambio de estudiantes a Londres o Estados Unidos con The Institute of Contemporary Music Performance y Los Angeles College of Music, aunque en redes sociales diversos usuarios se quejaron de la pérdida de dicho programa por malos manejos.