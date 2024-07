F

uncionarios que han dedicado décadas a revisar millones de hojas para dictar miles de sentencias y tomar cursos, rebasados por la cantidad de trabajo, son culpados de no estar en medios. Como si pudieran competir con el foro presidencial mañanero, donde se denosta a los jueces que dictan sentencias incómodas… y éstos no replican.

Para ser juez no es requisito el manejo de medios. Los programas de difusión directa a la población que practicara hace décadas el ministro Góngora, dejaron de hacerse. El canal judicial (Justicia TV) tiene años que apenas lo ven ni los integrantes del PJF. El reclamo de que no dan la cara al público es real. Aunque todas las sentencias pueden ser solicitadas, como millones de datos y estadísticas, los jueces son ajenos a la luz pública. Internamente, nunca se les pidió que lo hicieran y alguno que lo hizo acabó mal.

La solicitud de una ministra para que la presidenta de la Corte renuncie, no refleja lo que pasa en juzgados y tribunales federales. Algunos titulares intentaron salir a escuelas y medios sin eco institucional. Otros, sufrieron la embestida relacionada con el nepotismo, algunos justamente, y muchos fueron reubicados de sede durante la pasada administración. Eso y los muchos mecanismos de revisión existentes llevaron al gremio a guardar silencio. El temor a una visita extraordinaria o un procedimiento con suspensión es real. El empoderamiento de trabajadores, impunes ante denuncias falsas que afectaron a jueces, incidió en el silencio de éstos. Resolver en tiempo cientos de acuerdos diarios y miles de sentencias al año no deja tiempo para la farándula. Tendrían que pedir licencia para dedicar el tiempo y horario de una mañanera a explicar sus sentencias, a confrontar a sus atacantes. Difícilmente procedería su petición: no está en sus funciones.