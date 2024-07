L

a reforma judicial pudiera ser útil en ciertos sentidos, la autocrítica es constructiva; el tema a tratar no debe dirigirse al método de selección de juzgadores(as) federales, por el contrario, los poderes judiciales locales deberían copiar el método del caso federal. Es relevante distinguir entre poderes judiciales locales y poder judicial federal, no se puede materializar el beneficio social en una eventual reforma, sino se conoce, la distinción de posibles yerros en uno y otro nivel (estatal y federal) y, por tanto, lo que sí debe reformarse y lo que no. En la judicatura federal y en las locales, los métodos de selección de juzgadores(as) son abismalmente diversos, y más aún los procedimientos judiciales que se tramitan en uno y otro fuero son por demás distintos. Son tiempos de reclamo social y de dominación de dos poderes públicos hacía otro; tratemos de sacar provecho de la situación y busquemos una reforma que mejore la impartición de justicia y dé beneficios a la ciudadanía.

Debe existir debate constructivo para mejorar las instituciones de justicia, la judicatura tiene un deber y una función social; la reforma constituye una oportunidad bajo ese propósito, busquemos ser cuidadosos en los puntos a debatir, para no destruir lo positivo, por ejemplo, el tema de la carrera judicial, los concursos de oposición en la selección de juzgadores (as) a nivel federal. La elección popular de juzgadores(as) abandonando, en el caso del nivel federal, el sistema de carrera judicial (meses de exámenes), genera politizar la función y la dependencia hacia factores de poder en la solución de casos, dos presupuestos que eliminan la esencia independiente de cualquier judicatura. Hoy, para ser juez(a) federal, debes ser abogado(a), tener años de experiencia profesional y acreditar, en concurso de oposición (se eligen solo 25-40 personas de entre 1500-3000 aspirantes), 3 etapas de exámenes escrito, práctico y oral, a más de un curriculum vitae destacado; esa calidad no se logra vía voto popular, por el contrario, el método de selección de jueces(zas) existente en el ámbito federal.