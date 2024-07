J

osé Raúl Mulino, próximo presidente de Panamá, ha planteado que enfrentará el fenómeno migratorio cerrando el Darién y regresará a los migrantes indocumentados que intentasen pasar por ahí. En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer señaló que para ello requiere el apoyo financiero de Estados Unidos, porque por un lado el Darién es la verdadera frontera con Estados Unidos , además por la importancia geográfica y estratégica que tiene su país y porque los migrantes tienen el objetivo prioritario de llegar a EU. Estos comentarios del futuro presidente no llaman la atención porque confirman las mismas estrategias antmigrantes a escala mundial; ello a pesar de que los flujos migratorios que intentan pasar a EU se han reducido 40 por ciento en las últimas semanas, supuestamente debido a la orden ejecutiva de Joe Biden que restringe el asilo y contempla el cierre de frontera en el caso de que se produjeran más de 2 mil 500 cruces irregulares en una semana. Es decir, la mano dura y su criminalización serían posiciones convergentes en los dos países. Lo que no es de extrañar, porque se trata de un ex ministro de Seguridad Pública que fue criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado (BBC).

Si bien no parece haber ninguna diferencia con otras propuestas mundiales, quizá una posible es que Mulino le cargaría financieramente a EU su estrategia migratoria en la medida en que, si el imán migratorio es el país del norte y ese país cierra sus fronteras faltando a sus compromisos internacionales, entonces debe hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Por supuesto, no parece que un político de derecha, como se considera a Mulino piense así, sobre todo porque espera colaborar de lleno con Washington. Lo que sí sería extraño es que este funcionario pusiera en marcha una política de derechos humanos y solidaria con los migrantes.