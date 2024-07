Cualquiera que asuma una posición coherente de izquierda no puede regatear valor a todo aquello que suponga avances contra la derecha, ya sea mediante comicios o de no importa qué otro proceso.

Habrá que esperar, pero sin hacer demasiadas cuentas alegres, que la izquierda avance en Francia y en otros países, el nuestro entre ellos, no sólo electoralmente sino en términos sociales. ¿Por qué esta actitud de antieuforia? Por algo tan significativo como el hecho fundamental de que los nuestros son países capitalistas, y el mayor poder efectivo en ellos no es el de los diversos sectores cuya abrumadora mayoría está constituida por trabajadores (el pueblo), sino el de los banqueros y grandes industriales, comerciantes, agricultores, mineros y dueños de televisoras, radioemisoras y rotativos. La hiperminoría del uno por ciento, que se peina a la derecha. No reconociendo esta realidad se puede hacer un uso muy laxo de vocablos como democracia , “libertad, igualdad , pueblo .

La justificación de los gobiernos liberales, sean de izquierda o de centro, es que las nuestras son sociedades plurales. Sí, es cierto, pero para efectos de poder, las mayorías tendrían que contar como tales en los diferentes órganos de gobierno. En la definición lincolniana, la democracia es la forma de gobierno de, por y para el pueblo. En los malditos hechos esta fórmula tendría que traducirse en la representación de los trabajadores (el pueblo) en los tres poderes de gobierno. No es así.

El fenómeno ya se vio en varios países. En Chile, el pueblo movilizado pidió un cambio a la constitución chilena obra de Pinochet. Gabriel Boric, en su campaña, ofreció que lo implementaría. No pudo y cada vez se ve más limitado en su radio de acción. En Brasil, la derecha (fuerza que no se define por el bien de las mayorías de trabajadores) se afianzó con Bolsonaro y el gobierno de Lula se topa con muchas dificultades para hacer practicables sus medidas de gobierno. A Petro, en Colombia, le ocurre lo mismo cuando no en términos más drásticos. En México, los 36 millones de votos de Sigamos Haciendo Historia no parecen haber bastado para que el pueblo se viera representado en el gabinete de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa. Con los laboristas en Inglaterra y con los socialdemócratas en España, el pueblo no ha visto mejoras en su situación ni ambos gobiernos han impedido las tendencias económicas propias del neoliberalismo (o capitalismo feroz) ni la guerra como su secreción latente o en acto.

Las victorias electorales de la izquierda deben reconocerse y alentarse, pero no apostar a ciegas por ellas.