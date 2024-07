La ex candidata presidencial de la oposición manifestó su rechazo a las afirmaciones de López Obrador de que la experiencia está ligada con la corrupción. Quiere ver en el Poder Judicial corrupción en todos, y yo creo que hay jueces honestos, experimentados y con la capacidad para impartir justicia .

Senadores del PAN rechazaron las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que no es necesario que los jueces tengan al menos cinco años de experiencia para ocupar su cargo, y subrayaron que los impartidores de justicia están obligados a tener los conocimientos previos necesarios, pues sus decisiones afectan la libertad o el patrimonio de las personas.

Julen Rementería, líder de la bancada del PAN en el Senado, consideró que la reforma propuesta por el jefe del Ejecutivo es una ocurrencia , ya que faltan muchos aspectos por definir y el propio mandatario desconoce las implicaciones de su iniciativa. También rechazó que se pueda quitar el requisito de experiencia de cinco años para los jueces.

Es un asunto muy serio y no se debe tomar a la ligera, como lo hace el Presidente y como lo está tomando lamentablemente Morena. No se puede, simplemente porque el señor está enojado con el Poder Judicial, lanzar una ofensiva de este tamaño contra éste, porque esto nos va a dañar no a los de un partido, (sino) a todos los mexicanos, incluso a los de Morena.