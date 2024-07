Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2024, p. 12

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Poder Judicial no lo tiene tan contento , porque echó atrás la ley de la industria eléctrica en beneficio de los capitales privados y en perjuicio de los consumidores.

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, el mandatario destacó que en su sexenio se rescató a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ésta, a finales de este año, generará casi 60 por ciento de la energía.

Destacó que la apuesta en el periodo neoliberal fue la privatización del servicio. “Cuando llegamos al gobierno era de 38 por ciento, y si no hubiésemos cambiado la política, estarían generando cuando mucho 16 por ciento, porque no nos íbamos a quedar sin luz, nada más que iban a venir a dar el servicio las empresas extranjeras, ese era el modelo. Lo que sí iba a suceder es que íbamos a pagar más por la luz.