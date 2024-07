Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2024, p. 11

En virtud de que se han enfrentado dificultades políticas y por la complejidad técnica de la obra, el tren México-Toluca, El Insurgente, no podrá concluirse en esta administración. Originalmente proyectado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, la inversión en este sexenio permitirá inaugurar gran parte de la ruta, de Toluca a Santa Fe, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que el proyecto completo podría ser terminado en diciembre próximo.

En conferencia, anunció que este fin de semana realizará una visita de supervisión a esta obra, acompañado de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El recorrido incluirá verificar los avances en la construcción del ferrocarril que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en 45 minutos.

Es compleja la obra, es bastante compleja; lleva puentes atirantados, pero es una obra de ingeniería también importantísima.