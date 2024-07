Castigos a opositores

Aunque han circulado versiones sobre las multas que se propondrá imponer a los partidos políticos –incluso algunos trascendidos señalan que a diferencia de otros procesos esta vez el frente opositor tendría más sanciones que Morena y aliados–, la UTF mantiene en reserva los detalles, acorde con lo establecido en el artículo 198 de la ley electoral.

Las fuentes añadieron que de nueva cuenta, como en precampaña, las multas serían mayoritariamente por egresos no reportados, no comprobar gastos de propaganda contratada en Internet y/o por presentar los reportes en los formatos no establecidos.