Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2024, p. 5

Ante las advertencias del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, de exhibir la corrupción de integrantes del partido, el ex candidato presidencial del tricolor Francisco Labastida Ochoa, con una larga carcajada espontánea y entre esfuerzos para contenerla, expresó: tendría que encabezar él la lista , y definió como absolutamente increíble la postura de Moreno ante las denuncias que ha acumulado en su contra.

El lunes pasado, Alito Moreno criticó a varios de los ex dirigentes y liderazgos del partido, a quienes responsabilizó de la imagen que se ha generado sobre el instituto político, y lo cual vinculó con supuestos actos de corrupción. Fue ahí cuando se mencionó, entre otros, a Labastida, candidato presidencial del partido en 2000.

Labastida subrayó que Moreno no debería ser dirigente partidario y, además, se debería expulsar a los que tienen fama de corruptos .

El también ex gobernador de Sinaloa y ex secretario de Gobernación en el gobierno de Ernesto Zedillo anunció que si no prosperan las impugnaciones que han anunciado diversos integrantes del partido contra la asamblea nacional del pasado fin de semana, dejará formalmente las filas del tricolor, ya que son ilegítimas las acciones que ha impulsado Moreno Cárdenas.