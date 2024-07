L

a estación del ferrocarril de Mexicali fue uno de los atractivos de la ciudad pero está abandonada desde tiempos inmemoriales. Los viejos residentes recuerdan que en la década de los 40 la capital de Baja California estuvo unida al territorio nacional por tren de pasajeros y carga, luego vinieron Zedillo y otros desastres. La futura presidenta Claudia Sheinbaum esbozó la posibilidad de que pueda rehabilitarse esa vía, si los recursos económicos y el tiempo le alcanzan. Por lo pronto, anunció en firme la construcción de tres nuevas rutas durante su gobierno: la vía AIFA-Pachuca; la Ciudad de México-Querétaro-Guadalajara y la que partirá también de la capital hacia San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo. Las tres son importantes, en particular la que correrá del centro del país con la ciudad tamaulipeca, ya tiene servicio de carga. Algo que marca una diferencia: serán trenes eléctricos. Está señalando Claudia el futuro de un país sobre rieles.

PRA (Partido Revolucionario contra Alito)

Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador de Hidalgo, ex secretario de Gobernación, ex aspirante a la Presidencia de la República comienza a mover la idea de crear un nuevo partido político de priístas inconformes con el agandalle de Don Perpetuo Moreno, también conocido como Alito. El PRI va a ir perdiendo, no sólo elecciones, sino militancias y gente, pero creo que encontrarán otro espacio que sí se les reconozca , dijo en entrevista con Azucena Uresti. ¿Y el nombre? Podría ser PRA: Partido Revolucionario contra Alito, para diferenciarlo del PRI. Habría que esperar primero lo que resuelvan las autoridades electorales, INE y TEPJF: ¿aprobarán los cambios del estatuto que promovió Alito, para apoderarse del cadavérico heredero del otrora invencible ? Al parecer la asamblea no reunió los requisitos legales.

Claudiamanía

Los últimos días TikTok está invadido por imágenes de Claudia Sheinbaum y Luis Miguel. El cantante hace una gira por Europa y llenó a tope el estadio Bernabéu de Madrid. Tiene capacidad para 80 mil espectadores. La futura presidenta ha desatado una especie de claudiamanía, aparece en todas las variantes imaginables. Preparando café en su casa, jugando al yo-yo, bailando, tocando la guitarra, soltera, casada, apapachada por la gente, de niña, de joven luchadora social y siempre sonriendo. Tiene una legión de admiradores, su crush, dicen. TikTok está desplazando a otras redes como el medio para difundir información, su ventaja es que se basa en imágenes y música. Adiós YouTube, FaceBook y X, lo nuevo es la plataforma de origen chino que, recordemos, anda en problemas con el gobierno de Estados Unidos. Según esto, sirve como agencia de espionaje, defecto que se remediaría –¡oh casualidad!– si la compra un inversionista estadunidense.